أمير قطر مغردا: نقف مع تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة وقطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، إن بلاده تقف إلى جانب تركيا التي وقفت بدورها إلى جانب قضايا الأمة وقطر، معلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار.

جاء ذلك في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "نقف إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر .. وفي إطار المباحثات الهامة التي أجريتها في أنقرة اليوم مع فخامة الرئيس أردوغان أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة ١٥ مليار دولار في هذا البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر، قالت عبر حسابها على تويتر، إنه "لا شكّ أن في استقرار تركيا الشقيقة وأمنها الاقتصادي والسياسي استقرارا وأمنا للمنطقة برمتها". وأضافت أن "قطر التي تأسست على مبادئ الإسلام الحنيف وقيم الشهامة العربية، لا تزال على نهجها الصادق فلا تخذل الأشقاء ولا تجحدهم وقفاتهم معها بل تردّ الإحسان بأحسن منه".