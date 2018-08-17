القرة داغي يرد على "رؤيته" للنبي محمد حاملا كيس ليرات تركية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات عن "رؤية" النبي محمد في حلم وهو يحمل كيسا من الليرات التركية، نسبوها للداعية، علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي، المحسوب زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين.

ورد القرة داغس على هذه التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "انتشر على موقع الفيسبوك تغريدة مفبركة تدعي بأني رأيت الرسول صل الله عليه وسلم وهو يحمل كيساً من الليرات التركية !!التغريدة الأصلية يوم 14/08/2018 الساعة 5:11 م تكلمتُ فيها عن عيد الأضحى المبارك !!لكن الفاسقين يكذبون عليّ وعلى الرسول صل الله عليه وسلم ويصدقهم البعض للأسف !(إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا)"

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