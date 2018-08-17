دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام البحريني، أن "النظام القطري حريص على مشاركة فرقه الرياضية في السعودية، أكثر من أداء شعبه هذا الركن العظيم من أركان الإسلام"، في إشارة إلى ركن الحج لدى المسلمين، وسط اتهامات متبادلة بين السعودية والدوحة حول عدم السماح للقطريين بأداء تلك المناسك.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، الجمعة، تصريحات وزير شؤون الإعلام البحريني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إذ قال إن "النظام القطري التزم بالمشاركة في عدد من البطولات الرياضية في جدة وأبو ظبي والمنامة، واستخدم طائرات غير قطرية لنقل فرقه الرياضية، بينما يمنع على شعبه الذهاب لأداء فريضة الحج المقدسة، ويستخدم الخطوط الجوية القطرية كعذرٍ واهٍ بهدف استكمال محاولاته المستنكرة في تسييس فريضة الحج المقدسة".

وشدد على "أن هذه الخطوة المفضوحة، لم تعد تنطلي على الشعب القطري الشقيق، الذي يعتز بإسلامه وعروبته وارتباطه الوثيق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة"، معتبرا أن "ما تبذله السعودية من جهود عظيمة لإنجاح موسم الحج عاماً تلو الآخر، يعد قصة نجاح استثنائية تفتخر بها الأمتان العربية والإسلامية، ويقف لها العالم إجلالاً وإعجاباً بضخامة الإنجاز ودقة التخطيط والتنفيذ"، حسب تصريحاته.