للمرة الـ11.. استجواب نتنياهو في تحقيقات الكسب غير المشروع

القدس (CNN)-- على مدار ما يقرب من 4 ساعات، تم استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تحقيقات الكسب غير المشروع الخاصة بشركة اتصالات كبرى، حسبما أعلنت الشرطة وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية في بيان مشترك.

وذكرت الشرطة وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية أن استجواب نتنياهو تم في مقر إقامة رئيس الوزراء بالقدس.

وبرأ نتنياهو نفسه مما نسب إليه في "القضية 4000"، التي تتهمه بمنح مزايا لشركة اتصالات كبرى، يملكها صديقه شاؤول إلفيتش. في مقابل إجراء تغطية إيجابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي من موقع إخباري مملوك لشركة Elovitch.

"بعد الاستجواب اليوم ، رئيس الوزراء نتنياهو على يقين من أن القضية 4000 قد انهارت تماما".. كلمات جاء في بيان باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقالت الشرطة إن لديها أدلة كافية لإدانته في تحقيقين آخرين، رغم إعلانه مراراً براءته في كل التحقيقات.

في تفاصيل "القضية 4000"، يقول المحققون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي دفع مبلغ 280 مليون دولار لإيلوفيتش مقابل دعمه إعلاميا، وهو الأمر الذي نفاه الأخير.