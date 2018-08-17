قرقاش عن الحج: قطر أخطأت وارتبكت حين وضعت نفسها بهذا الموقف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الحكومة القطرية أخطأت و"ارتبكت" حين وضعت نفسها بـ"هذا الموقف" في إشارة إلى اتهامات التي توجهها للسعودية بمنع الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "في إقبال القطريين على أداء فريضة الحج يهزم الإيمان التعسف السياسي، أخطأت حكومة قطر وارتبكت حين وضعت نفسها في هذا الموقف."

ويذكر أن المملكة العربية السعودية جددت ترحيبها بالمواطنين القطريين الراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام، وسمحت لهم بتسجيل بياناتهم الشخصية فور وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، بعد أن حجبت الحكومة القطرية الرابط الذي وضعته المملكة ليسجل الحجاج القطريين بياناتهم عبره، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).