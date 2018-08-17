توجيه من النائب العام السعودي بعد فيديو "دق على عمتك".. ماذا حدث؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجَّه النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الجمعة، بـ"تحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات التحقيق مع المعتدين والمسيئين لرجال الأمن في مكة المكرمة"، في إشارة منه إلى الفيديو الذي تداول في السعودية عبر موقع "تويتر" من خلال وسم عنوانه "دق على عمتك".

ويظهر في الفيديو المتداول شخص جالس داخل سيارة يدخل في مناقشة حادة مع أحد رجال الأمن السعوديين، ويتهمه بـ"سب" خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي الفيديو المتداول، يطالب رجل الأمن السعودي سائق السيارة بإبراز رخصة القيادة، بينما تردد امرأة في السيارة "حسبي الله ونعم الوكيل"، فيما استهجن مغردون سلوك قائد السيارة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن توجيه النائب العام جاء "بعد التأكد من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم"، مضيفة أن "الجهات الأمنية كانت قد قبضت على المعتدين وأحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت بالاستمرار في إيقافهم ومباشرة التحقيق معهم بناء على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة في هذا الشأن".

وتابعت: "جاء ذلك بعد ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو يظهر فيه الإساءة القولية لرجال الأمن وإعاقتهم عن تأدية أعمالهم المنوطة بهم نظاما عن طريق التهديد و الوعيد، وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره، المجرّم وفق المادتين السابعة من نظام مكافحة الرشوة والسادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

ونقلت الوكالة تحذير النيابة العامة السعودية من "المساس بما من شأنه إعاقة رجال الأمن عن واجبهم و التعدي عليهم بالقول أو العمل أو الإساءة لهم بأي شكل من الأشكال والموجب للمساءلة الجزائية".

وتهيب النيابة العامة السعودية بالجميع "التعاون التام مع رجال الأمن لأداء عملهم في حفظ الأمن و حمايته، والتحلي بروح المسؤولية في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة"، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية على موقعها الإلكتروني.