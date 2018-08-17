سفارة السعودية بروسيا ترد على ما نقل عن السفير حول "احترام حق الأكراد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردت سفارة المملكة العربية السعودية في روسيا، على تقرير نسب تصريحات للسفير، رائد قرملي، و"مطالبة" الأخير لعدد من الدول بـ"احترام حق الأكراد بالاستقلال،" نافية صدور مثل هذه التصريحات.

وقالت السفارة في سلسلة من التغريدات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية د. رائد بن خالد قرملي لم يدل بأية تصريحات، لصحيفة (شفق نيوز) أو غيرها حول الأكراد.. مواقف المملكة واضحة وجليّة ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى.. تحتفظ سفارة المملكة لدى روسيا الاتحادية بحقها في اتخاذ أي إجراءات قانونية."

وكانت صحيفة شفق نيوز نقلت في تقرير نشر في الـ15 من الشهر الجاري على لسان السفير: قوله: "إن للكورد الحق في أن يطالبوا بالحصول على الاستقلالية التي تضمن حقوقهم، فقد كانوا في الصفوف الأولى في الحرب على داعش، وحاولوا تطبيق مبادئ الديمقراطية العادلة في إدارة المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم، كما أنهم أووا الكثير من اللاجئين العرب ممن شردتهم الحروب على أراضيهم."