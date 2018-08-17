سفير تركيا في قطر: دعمنا الدوحة بأزمة الخليج ومواقفها معنا تظهر صدقها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال فكرت أوزار، سفير تركيا في قطر، إن بلاده قدمت الدعم للدوحة في الأزمة الخليجية، مشيدا بمواقف قطر ووقوفها إلى جانب تركيا، وذلك في تصريح على هامش مؤتمر السفراء في أنقرة.

وأضاف السفير التركي في تصريحاته التي أدلى بها لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية فيما يتعلق بدعم الدوحة للاقتصاد التركي بـ15 مليار دولار: " من خلال موقفها هذا، أظهرت قطر أنها صديقة مخلصة وموثوقة تقف إلى جانب تركيا في السراء والضراء" مشيرا إلى أن "كلتا الدولتين وقفتا إلى جانب بعضهما وقت الشدة والرخاء".

وأكد السفير التركي على أن "قطر أول دولة دعمت تركيا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة (منتصف يوليو 2016)، وأن أنقرة قدمت الدعم لدوحة خلال أزمة الخليج"، لافتا إلى أن قطر تدعم تركيا في محاربة الإرهاب أيضا: "قطر واحدة من أكثر الدول تعاونا مع بلادنا بخصوص تنظيم غولن الإرهابي".