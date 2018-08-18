السعودية: أعداد الحجاج تجاوزت الـ2 مليون من داخل وخارج المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن "أعداد الحجاج تجاوزت المليوني حاج من داخل وخارج المملكة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، السبت.

وكشف التركي أن "مصلحة الإحصاءات العامة ستعلن الأعداد النهائية للحجاج كافة الذين تمكنوا من أداء فريضة الحج في صباح اليوم العاشر (عيد الأضحى المبارك)"، وذلك في معرض كلمته في المؤتمر الصحفي الأول لأعمال الحج للعام الجراي 2018، الذي عقد بمقر الأمن العام بمنى مساء اليوم.

وقال التركي إن "الجهات المشاركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في هذه المرحلة على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج في المشاعر المقدسة، وسيقوم كل المشاركين في مهام الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتنفيذ مهامهم لتسهيل حركة حجاج بيت الله الحرام وتنقلهم بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعلى شبكة الطرق التي تؤدي إلى المشاعر المقدسة والطرق داخل المشاعر".

وأضاف أن "المهمة تقتضي في الثامن من ذي الحجة (يوم الأحد) تمكين أكثر من مليوني حاج للتحرك من مكة المكرمة إلى منى، والتوجه في التاسع (الإثنين) إلى مشعر عرفات للوقوف بعرفة، ثم النفرة إلى مزدلفة والعودة إلى مشعر منى، وتستغرق تلك العملية حوالي 48 ساعة من فجر اليوم الثامن حتى فجر اليوم العاشر (الثلاثاء)، ويتم خلالها انتقال الحجاج من مكة إلى المشاعر، ثم الوقوف بعرفة ثم النفرة بعد مغرب التاسع من ذي الحجة والعودة إلى مشعر مزدلفة، ثم منى، وتبدأ عمليات رمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة"، وذلك وفقا للمشاعر المقدسة التي يؤديها المسلمون في هذا الوقت من العام بصورة سنوية.