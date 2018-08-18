دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقدت الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، من "يصدق" أن دعم الليرة التركية كان بحجة دعم الإسلام والمسلمين، لافتة إلى أن هناك عددا من الدول الإسلامية ذات تعداد سكاني كبير تحتاج الدعم ولم تدعم.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الإعلامية البحرينية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "لما يقولون إنا ندعم الليرة التركية لأننا نريد دعم المسلمين وندعم الإسلام، من يصدق هذا الكلام واحد من اثنان.. إذا القصة فيها مسلمين بنغلادش 160 مليون ليش ما دعمتهم؟ عندك باكستان 190 مليون، ليش ما دعمتهم؟ الصومال 14 مليون ليش ما دعمتهم؟.. هل هذا يعني أن حلاة الإسلام والمسلمين بس في تركيا؟.."

ويشار إلى أن تصريحات الشاعر تأتي بعد أيام على إعلان أمير قطر خلال زيارة قام بها إلى تركيا عن دعم بقيمة 15 مليار دولار للاقتصاد التركي الذي يمر بصعوبات وهبوط سعر صرف الليرة التركية إلى جانب فرض الولايات المتحدة الأمريكية لتعرفة على بضائع تركية وهو الأمر الذي ردت عليه أنقرة بفرض تعرفات مماثلة".

وقال أمير قطر في تغريدة بعد هذا الإعلان: "نقف إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر .. وفي إطار المباحثات الهامة التي أجريتها في أنقرة اليوم مع فخامة الرئيس أردوغان أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة ١٥ مليار دولار في هذا البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا".