نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال خبراء أسلحة وذخائر، إن القنبلة التي استهدفت حافلة مدرسية في اليمن وأدت لسقوط عشرات الضحايا، أمريكية الصنع وتندرج ضمن صفقة الأسلحة التي ابرمتها واشنطن والرياض.

وبالعمل مع صحفيين يمنيين وخبراء في مجال الذخائر، توصلت CNN إلى أن القنبلة المستخدمة في حادثة الحافلة من نوع MK82، وهي قنبلة موجهة بالليزر تزن 500 باوند (227 كيلوغراما) وتصنعها شركة لوكهيد مارتن، إحدى كبرى شركات الأسلحة الأمريكية المتعاقدة مع البنتاغون.

القنبلة المستخدمة في هذا الهجوم مشابهة للقنبلة المستخدمة ضد صالة عزاء باليمن في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2016 والتي راح ضحيتها 155 شخصا وجرحت المئات.

ويذكر أن تحالف "دعم الشرعية في اليمن" الذي تقوده المملكة العربية السعودية وتدعمه الولايات المتحدة الأمريكية قال إنه سيجري تحقيقا في هذه الحادثة، ووسط اتهامات لواشنطن بأنها تتحمل جزءا من المسؤولية الأخلاقية لهذا الهجوم إلا أن الإدارة الأمريكية أكدت على أنها لا تتخذ قرارات الأهداف ولكنها تدعم العمليات عبر صفقات التسليح وإعادة تزويد المقاتلات السعودية بالوقود بالإضافة إلى مشاركتها المعلومات الاستخباراتية.