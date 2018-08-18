اليمن.. التحالف يعلن تدمير منظومة دفاع جوي "سام- 6" في صنعاء

صراع العروش.. من يحارب من في اليمن؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية، "تدمير منظومة دفاع جوي من نوع "سام-6" في صنعاء" باليمن، السبت، وفقا لما جاء على حساب موقع قناة "الإخبارية" السعودية.

ونقلت قناة "الإخبارية" قول قيادة التحالف إن "الاستخدام العشوائي لمنظومات الدفاع الجوي يهدد الملاحة الجوية وطائرات الإغاثة"، فضلا عن تشديدها على مواجهة "التنظيمات الإرهابية"، موضحة: "ملتزمون بمنع التنظيمات الإرهابية من الحصول على القدرات والأسلحة النوعية".