عمرو موسى عن وفاة كوفي عنان: العالم العربي فقد صديقا متعاطفا مع قضاياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن العالم العربي فقد صديقا متعاطفا مع قضاياه، وذلك تعليقا على وفاة كوفي عنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لعمرو موسى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "فقد العالم اليوم دبلوماسيا عالي القدر وسياسيا دوليا رفيع المستوي هو المرحوم كوفي انان الامين العام الاسبق للأمم المتحدة.. كما فقدت افريقيا ابناً من ابنائها العظام بينما فقد العالم العربي صديقا متفهما لأحواله متعاطفا مع قضاياه".

وتابع قائلا: "عاش كوفي انان حياته العملية رائدا من كبار رواد الدبلوماسية متعددة الأطراف باذلا جهودا كبيرة ومقدرة من اجل بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة وخاصة على مستوى دول العالم الثالث.. العزاء لأسرته وأصدقائه وزملائه وللدبلوماسية الدولية والافريقية".