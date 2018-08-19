قرقاش يسأل لبنان عن "النأي بالنفس" بعد استقبال نصرالله للحوثيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأحد، رسالة إلى لبنان بعد استقبال حسن نصرالله، أمين عام جماعة "حزب الله"، لوفد من الحوثيين اليمنيين، مطالبا لبنان بألا يكون محطة لوجستية أو سياسية للحوثيين.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "كيف تتسق سياسة النأي بالنفس والتي يحتاجها لبنان لتوازنه السياسي والاقتصادي وموقعه العربي والدولي مع استقبال حسن نصر الله لوفد من المتمردين الحوثيين؟ سؤال نتمنى من لبنان أن يتعامل معه".

وأكد قرقاش أن أزمة اليمن وحربها من الأولويات التي ترتبط جوهريا بمستقبل أمن الخليج العربي واستقراره. وأضاف أنها "ليست بالموضوع الثانوي لنا، وفي هذا السياق لا يمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للحوثي، وتجاهل التعامل مع الموضوع سيفاقم تداعياته".

وكان المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام أعلن، السبت، أن وفد جماعته التقى نصرالله لمناقشة الوضع الساسي والإنساني في اليمن، وللإعراب عن تقدير "مواقفه الشجاعة تجاه اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم".