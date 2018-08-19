طهران، إيران (CNN)-- رأى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في مقابلة مع CNN، في طهران، الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية "مريضة بإدمان فرض العقوبات"، معتبرا أن الولايات المتحدة لم تتعلم أن العقوبات لا تستطيع تغيير إيران.

وقال ظريف: "أعتقد أن هناك مرضا في الولايات المتحدة، وهذا المرض هو إدمان العقوبات، حتى في عهد إدارة أوباما، شددت الولايات المتحدة العقوبات التي لم ترفعها بدلا من تنفيذ تعهداتها بالنسبة للعقوبات التي رفعتها".

وأضاف: "كنا نشعر بأن الولايات المتحدة تعلمت أن العقوبات على إيران قد تخلق صعوبات اقتصادية ولكنها لا تحقق النتائج السياسية التي يريدونها، وكنت أعتقد أن أمريكا تعلمت الدرس، ولكن للأسف كنت على خطأ".

وبسؤاله عن إمكانية عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني، قال ظريف إن الاجتماع وجها لوجه لن يحمل أي فائدة إذا كان "التقدم الكبير" الذي حدث بين الولايات المتحدة وإيران قد قضى عليه ترامب ببساطة بالانسحاب من الاتفاق النووي، مؤكدا أن بلاده ترفض إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي.