دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق الممثل الكوميدي الأمريكي، جيم كيري، السبت، على استهداف حافلة مدرسية في صعدة باليمن، منتقدا الولايات المتحدة الأمريكية، ملقيا اللوم فيما جرى قائلا إنها "جريمتنا".

جاء ذلك في تغريدة للممثل الأمريكي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "40 طفلا بريئا قتلوا في حافلة باليمن.. حليفنا.. صاروخنا.. جريمتنا".

وتوصلت CNN بالعمل مع صحفيين يمنيين وخبراء في مجال الذخائر، إلى أن القنبلة المستخدمة في حادثة الحافلة من نوع MK82، وهي قنبلة موجهة بالليزر تزن 500 باوند (227 كيلوغراما) وتصنعها شركة لوكهيد مارتن، إحدى كبرى شركات الأسلحة الأمريكية المتعاقدة مع البنتاغون.

ويذكر أن تحالف "دعم الشرعية في اليمن" الذي تقوده المملكة العربية السعودية وتدعمه الولايات المتحدة الأمريكية قال إنه سيجري تحقيقا في هذه الحادثة، ووسط اتهامات لواشنطن بأنها تتحمل جزءا من المسؤولية الأخلاقية لهذا الهجوم إلا أن الإدارة الأمريكية أكدت على أنها لا تتخذ قرارات الأهداف ولكنها تدعم العمليات عبر صفقات التسليح وإعادة تزويد المقاتلات السعودية بالوقود بالإضافة إلى مشاركتها المعلومات الاستخباراتية.