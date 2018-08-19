خالد الفيصل مشيدا بالأمن السعودي في خدمة الحجاج: "بيعمل مساج"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية، في مؤتمر صحفي، الأحد، بدور رجال الأمن السعودي في خدمة ومساعد الحجاج، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية "لا تعرف المستحيل" في خدمة الحج والعمرة و"ضيوف الرحمن".

وردا على سؤال حول مساعدة رجال الأمن للحجاج ومن بينها رجل الأمن الذي خلع حذاءه وقدمه لسيدة كانت ترتدي الكارتون في قدميها بعدما فقدت حذاءها، قال الفيصل: "رجال الأمن رفعوا رأسي ورجال المرور وكل من ينتمي إلى وزارة الداخلية، وأنا واحد منهم. أقول لهم باسم زملائهم في وزارة الداخلية: رفعتم رؤوسنا أمام العالم، ونحن نفخر بكم وبأمثالكم".

وأضاف: "من شاهد في العالم رجل أمن ينقل الحجاج العجزة وصغار السن على ظهره ويحج بهم ويمشي بهم في الشوارع؟ من شاهد أحدا يخلع حذائه ويلبسه لامرأة تلبس شبشب من ورقة أو من جلد؟ من شاهد أحدا يرش المياه على رأس حاج ليخفف الحر ويهف عليه الهواء بمروحة ليبرد عليه".

ورأى الفيصل أن هذه الأمور لا تحدث من رجال الأمن في العالم المتحضر. وقال: "رأيتم في العالم الذي يسمى بالعالم المتحضر أن أول ما يلجأ إليه رجل الأمن هو المسدس، يعني دائما جوابه بطلقة على المواطن".

وأضاف: "هنا يلبسه الحذاء، هنا يعمل له مساج (تدليك)، قبل سنة أو سنتين رأيت أحد رجال الأمن يعمل مساج لحاج من الحجاج... هذه الأخلاق لا يتحلى بها إلا الإنسان المسلم ولا يتحلى بها إلا الإنسان المسلم من هذه البلاد كذلك". وتابع بالقول: "نحن نفخر ونعتز بهم ونقول لهم: سيروا ونحن من ورائكم".