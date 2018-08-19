البرادعي: ما نراه بالإعلام يثير الفزع بالنسبة "للوطن العربي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، إن ما يُرى على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام "يثير الفرع" حول حاضر ومستقبل الوطن العربي على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ما نراه على مواقع التواصل وفى الاعلام يثير الفزع بالنسبة لحاضر ومستقبل الوطن العربي. كم هائل من الغيبوبة العقلية والانحطاط الخلقي والتصحر القيمي.."

وأضاف المسؤول المصري السابق في التغريدة ذاتها: "الفرق بين الانسان والدواب هو العقل والعقل ركيزته العلم بمعنى المعرفة والقيم. غياب التعليم المتميز جريمة متكاملة الأركان".

وفي تغريدة منفصلة قال البرادعي: "الأسبوع الماضي سقط طَائِر رضيع من عشه قرب مكان أقيم به فى قرية اوروبية، وبعدها قامت الدنيا ولم تقعد بين الجيران لرعايته والعناية به حتى استطاع الطيران بمفرده بعد أسبوع. تابعت كل ما جرى وخواطر عديدة تتصارع في ذهني: كيف وصل البعض لهذا المستوى من رقى المشاعر وأين نحن من هذا"؟