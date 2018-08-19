ترامب يعزي بوفاة السعوديين ذيب وجاسر اليامي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بعث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، برقيتي عزاء لذوي الطالبين السعوديين، ذيب اليامي وجاسر اليامي، اللذين توفيا محاولين انقاذ طفلين أمريكيين من الغرق في ولاية ماساتشوستس.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورة من الرسالتين، مشيرة إلى أنه "أعرب ترامب باسمه واسم الشعب الأمريكي في البرقيتين عن خالص تعازيه لعائلتي الطالبين السعوديين، منوهاً بالعمل الإنساني وما قاما به في سبيل إنقاذ طفلين أمريكيين، مبيناً أن عملهما النبيل لن ينسى."

وأضاف تقرير الوكالة أن ترامب "عبر عن تمنياته الصادقة لعائلتي الشهيدين، بأن يتجاوزا هذا الوقت الصعب بفقدهما ابنيهما وأن تسهم تضحيتهما بأنفسهما بمنحهم القوة والاعتزاز نظير عملهما البطولي."