سفارة اليمن بأمريكا عن اجتماع للحوثي مع نصرالله: دليل آخر دامغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّقت السفارة اليمنية في أمريكا، مساء السبت، على زيارة وفد من جماعة الحوثي ولقائهم بالأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، واصفة ذلك بأنه "دليل على دور حزب الله المزعزع باليمن."

جاء ذلك في تغريدة للسفارة اليمنية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "الزيارة الحوثي الأخيرة لزعيم حزب الله، دليل آخر دامغ يضاف على الأدلة الكثيرة الأخرى لدور حزب الله المزعزع للاستقرار في اليمن ودعمهم للحوثيين، وتأتي هذه الزيارة قبل أسبوعين جولة محادثات سلام جديدة في جينيف".

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قالت إن "وفدا من أنصار الله برئاسة الناطق الرسمي محمد عبدالسلام زارت، السبت، سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في إطار الجهود المستمرة لعرض ما يواجهه الشعب اليمني من عدوان غاشم وحصار جائر.. وخلال اللقاء تم تناول الوضع السياسي والانساني في اليمن، واستعراض عموم المستجدات الإقليمية والتحولات الدولية".

وأضاف تقرير المسيرة أن "الناطق باسم أنصار الله نقل سلام القيادة السياسية وتحيات الشعب اليمني واعتزازهم بمواقفه الشجاعة والمبدئية تجاه اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم", لافتة إلى أن "اللقاء حضره عضوا المكتب السياسي لأنصار الله عبدالملك العجري وإبراهيم الديلمي".