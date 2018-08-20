التحالف الدولي يعلن تفاصيل تحطم طائرة لقواته في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف الدولي مقتل أحد عناصره وجرح آخرين جراء تحطم طائرة كانت تقلهم في العراق، أمس الأحد، حسبما أفاد في بيانه الصادر، الإثنين.

وقال التحالف الدولي إن الطائرة "تحطمت في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت غرينيتش"، حيث "كانت تقوم بمهمة مشتركة ضمن عمليات مكافحة الإرهاب لدعم عملية العزم الصلب".

ولفت إلى أن "جميع الأفراد المصابين تلقوا الرعاية الفورية من قبل قوات التحالف بعد وقوع الحادث، وتم إجلاء 3 منهم لتلقي المزيد من العلاج الطبي".

وأفاد بأن الحادث لا يزال قيد التحقيق، موضحا أنه "لا توجد مؤشرات على أنه كان بسبب نيران معادية"، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن اسم القتيل والتفاصيل الأخرى "وفقا لتقدير السلطات الوطنية ذات الصلة"، حسب البيان.