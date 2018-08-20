دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر، الإثنين، عن تنفيذها تدريبات بحرية "عابرة" مع 3 دول في البحرين الأحمر والمتوسط، حسبما أفاد المتحدث العسكري، عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في صفحته على موقع "فيسبوك".

وقال الرفاعي إن القوات البحرية المصرية "نفذت تدريبات عابرة بالبحر الأحمر والبحر المتوسط مع القوات البحرية الإيطالية واليونانية والقوات البحرية لكوريا الجنوبية"، مؤكدا أن ذلك "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة".

وحسب المتحدث العسكري، فقد "شاركت عدد من القطع البحرية المصرية مع الوحدات البحرية الإيطالية واليونانية كل على حدة في تنفيذ تدريبات مشتركة بالبحر الأبيض المتوسط"، لافتا إلى أنها "تضمنت التدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتبادل إقلاع وهبوط طائرات الهل على أسطح الوحدات البحرية".

وتابع: "على هامش فعاليات التدريب التقى قائد الأسطول الإيطالي، الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، كما قام بزيارة عدد من القطع البحرية المنضمة حديثاً للقوات البحرية المصرية، كما نفذت زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية اليونانية المرافقين للقطع البحرية أثناء التدريب إلى الكلية البحرية المصرية وعدد من القطع البحرية".

وفي نطاق البحر الأحمر أعلن المتحدث العسكري أن "عددا من الوحدات البحرية المصرية والكورية الجنوبية نفذت تدريبا بحريا عابرا تضمن تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التى تواجه الأمن البحرى في مكافحة الإرهاب، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات الإشاريه نهاراً وليلاً"، حسب بيانه.