شاهد.. ما الذي يحصل في إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي؟

(CNN)-- تصدرت إيران محور المباحثات التي جمعت مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعهما في القدس، حسبما جاء في بيانهما، صباح الإثنين.

وشكر نتنياهو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على انسحابه من "الصفقة الرهيبة مع إيران"، في إشارة إلى الاتفاق النووي، مضيفا أن رفع العقوبات بموجب ذلك الاتفاق "غذى آلة الحرب الإيرانية".

وقال نتنياهو: "يجب على جميع الدول التي تهتم بالسلام أن تحذو حذو أمريكا وتزيد من الضغوط على إيران لأنه كلما زاد الضغط بصورة أكبر على إيران، كلما زادت فرصة أن تتراجع عن عدوانها".

وكرر بولتون، الذي وصل إلى إسرائيل، أمس الأحد، تصريحات نتنياهو بشأن إيران، مضيفا أن "التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو حجر الزاوية في سياسة الرئيس ترامب الخارجية".

في الوقت نفسه، أعلن نتنياهو أن مباحثاته مع بولتون ستشمل النقاش حول الأوضاع في سوريا وقطاع غزة.