دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريداته التي يكتبها في المناسبات الدينية للمسلمين، وكان آخرها "يوم عرفة"، صباح الإثنين، حيث يؤدي المسلمون الركن الأعظم من الحج بالوقوف على جبل عرفات في المملكة العربية السعودية.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، استعان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بكلمات النبي محمد، فكتب: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة"، ليضيف بعدها: "في هذا اليوم المقدس عند المسلمين، يوم عرفة أتمنى أن يحلّ السلام في نفوس البشر، لتطغى الإنسانية على منطقتنا المقدسة، والعالم أجمع".

وخاطب متابعيه، قائلا: "أكثروا من الدعاء بالخير، فمن تمنى الخير لغيره سخر الله له خيرًا لنفسه"، كما جاء في حسابه على موقع "تويتر".

ويحرص المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على كتابة الأدعية الدينية خاصة في يوم الجمعة المقدس لدى المسلمين، فضلا عن أنه كان قد قال في سبتمبر/ أيلول 2017، إنه تلقى هدية من "صديق مقرب" عاد من الحج.

ونشر تدوينة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قال فيها، آنذاك: "ما أروع أن تتلقى هدية من الديار المقدسة.. مع عودة حجاج بيت الله الحرام إلى بيوتهم وعائلاتهم، الحجاج يكرمون ذويهم وأصدقائهم بهدايا الحج".

وأضاف أدرعي: "أنا أيضاً وصلتني هدية من صديق مقرب قد عاد من الحج في الأسبوع الماضي.. استراحة قصيرة من التمرين الكبير. حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً".