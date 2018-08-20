دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه المرشد الإيراني علي خامنئي، الإثنين، نداءً إلى الحجاج طالبهم فيه بالدعاء من أجل من وصفهم بـ"المظلومين" من الأمة الإسلامية، مؤكدا أن الحج يمثل "رمز الوحدة الإسلامية".

وقال خامنئي إن "الحج يدعو المسلمين للاتحاد دائماً... وهذا على الضد من إرادة أعداء الإسلام الذين شجعوا ويشجعون المسلمين في كل العصور، وفي هذا العصر خصوصاً، على الاصطفاف بعضهم ضدّ بعض"، وفقا لما جاء على موقعه الإلكتروني.

وأضاف: "لاحظوا اليوم سلوك أمريكا المستكبرة المجرمة. إن إشعال الحروب هو سياستها الأصلية حيال الإسلام والمسلمين. وإرادتها ومساعيها الخبيثة تصب إلى اقتتال المسلمين فيما بينهم، وإطلاق ظالمين ليفتكوا بمظلومين، ودعم الطرف الظالم، وقمع الطرف المظلوم على يده بكل قسوة، وإبقاء نيران هذه الفتنة المهولة مستعرة متصاعدة على الدوام". ودعا خامنئي المسلمين إلى أن "يكونوا يقظين وأن يُحبطوا هذه السياسة الشيطانية".

وطالب خامنئي الحجاج بألا ينسوا "الدعاء للأمة الإسلامية والمظلومين في سوريا والعراق وفلسطين وأفغانستان واليمن والبحرين وليبيا وباكستان وكشمير وبورما (ميانمار) وباقي البقاع"، مختتما رسالته بقوله: "اسألوا الله أن يقطع يد أمريكا وباقي المستكبرين وعملائهم".

من جانبه، علق وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد على رسالة خامنئي، قائلا: "لن ينسى الحجاج الدعاء للشعب الايراني المستضعف والصابر على حكمك الجائر وشرّك المستطير الذي لم يسلم منه شعب ذكرته".