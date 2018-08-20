جبران باسيل: لا يوجد مبرر لبقاء اللاجئين السوريين في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، أن لبنان يؤيد العودة السريعة للاجئين السوريين دون حل سياسي، ورأى أنه لا يوجد مبرر لقاء اللاجئين السوريين في لبنان.

وقال جبران باسيل إن "موقف لبنان مع العودة السريعة المتدرجة الآمنة المستدامة للنازحين السوريين بلا أي ربط بالحل السياسي". وأضاف أن "لبنان ليس فقط مؤيدا للمبادرة الروسية لعودة اللاجئين بل بنجاحها عبر وضع كل إمكاناته لتصب في هذا الإطار".

واعتبر باسيل أن "الظروف في سوريا تغيرت ولم يعد من مبرر لبقاء النازحين وهذا ما يسهل الحل السياسي وليس العكس". ودعا باسيل من وصفها بـ"الدول الصديقة" إلى التعاطي بواقعية مع الموضوع السوري وخاصة النازحين، وقال: "ليس من مصلحة أحد انهيار لبنان اقتصاديا تحت وطأة النزوح الثقيل".

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الروسي أن روسيا تنظر إلى استقـرار لبنان "كأساس للتوازن" في المنطقة، مشددا على "ضرورة ألا يصبح لبنان رهينة للتدخل الخارجي ومشكلة اللاجئين السوريين". وقال لافروف: "نعمـل على العـودة الآمنة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم"، مضيفا أن "وجود أكثر من مليون لاجئ سوري هـو عـبء كبيـر علـى الاقتصـاد اللبناني.