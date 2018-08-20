روسيا تعرض مشاركة تجربتها في سوريا على مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شيوغو، الإثنين، عن استعداد موسكو مشاطرة التجربة التي اكتسبتها في سوريا، بمجال مكافحة الإرهاب، مع القوات المسلحة المصرية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).

وأشار شيوغو، في اجتماع اللجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون العسكري الفني، إلى "ضرورة توفير تدريب خاص" للقوات وتجهيزها جيداً فضلاً عن استخدام أحدث أساليب القتال المسلح، كما أضاف أن بلاده "تؤيد جهود القيادة المصرية في مكافحة الإرهاب الدولي وتطبيع الوضع في شبه جزيرة سيناء".

وكان القائد العام للقوات المسلحة المصرية، محمد زكي، قد غادر إلى روسيا، الأحد، برفقة وفد عسكري، لحضور الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية - الروسية المشتركة، بالإضافة إلى إجراء عدة محادثات مع مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية، وفقاً لما نقلته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي على "فيسبوك".