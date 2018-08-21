دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الثلاثاء، أنها قررت إيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين، باستثناء الطلبة الذين يدرسون في البحرين ومن يحملون تأشيرات سارية، متهمة السلطات القطرية بـ"التمادي في التصرفات العدائية".

وقال وزارة الداخلية البحرينية، عبر موقعها الإلكتروني، إن قرارها يستند إلى "بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، الصادر في 5 يونيو/ حزيران 2017، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة".

وأضافت الوزارة أن القرار جاء نتيجة "تمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين". وأوضحت أنه يستثنى من القرار الطلبة القطريون الدارسون بالبحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات ما زالت سارية الصلاحية.

وتابعت الوزارة بالقول إن "الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار، حيث يبقى امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين ولا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة والتي لا تراعي حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي".