إيران تكشف عن "كوثر".. ما قدراتها القتالية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت إيران عن أول مقاتلة محلية الصنع تحت اسم "كوثر"، صباح الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع يوم الصناعة الدفاعية في البلاد، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء.

وأفادت وكالة تسنيم بأن المقاتلة "كوثر" مزودة بـ""العديد من المنظومات المتطورة من بينها أنظمة أويونيك، والسيطرة على عملية إطلاق النار"، موضحة أنه تم الكشف عنها خلال مراسم جرت بحضور الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وأضافت: "تتمتع هذه المقاتلة المتطورة، والتي تم إنتاجها من قبل المتخصصين في منظمة الصناعات الجوية في وزارة الدفاع الإيرانية وإسناد القوات المسلحة، وتتمتع بمواصفات مثل شبكات البيانات الرقمية العسكرية المتوافقة مع الجيل 4، وشاشات العرض الرقمية متعددة الأغراض واستخدام الحاسوب للمحاسبات البالستية، ورادار متطور متعدد المهام لتوجيه إطلاق النار ومنظومات الخرائط المتحركة الذكية، وغيرها من المواصفات الأخرى"، حسبما أوردت وكالة "تسنيم" على موقعها الإلكتروني.