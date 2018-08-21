رئيس وزراء الأردن يرد على تداول صورة أضحية في سيارة حكومية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الثلاثاء، عبر حسابه على "تويتر"، على سؤال من حساب "أخبرهم يا صلاح"، حول انتشار صورة سيارة حكومية تنقل أضحية العيد.

ووجه حساب "أخبرهم يا صلاح"، الذي يتابعه 127 ألف شخص، سؤالا إلى الرزاز، قائلا: "دولة الرئيس كل عام وأنتم بألف خير، وكمواطنين نتساءل هل توزع السيارات الحكومية أضاحي أم أن السيارات الحكومية تخدم أصحابها وتستعمل لنقل الأضاحي"، مرفقا صورة للخروف في السيارة.

ورد الرزاز، قائلا: "أخي صلاح من حقك أن تسأل ومن واجبنا أن نجيب. سوف نتابع موضوع السيارة أعلاه. ولكن الحل الجذري سيكون بتوحيد إدارة السيارات الحكومية وتطبيق نظام تتبع موحد. وقد بدأ بشكل محدود وسيتم تعميمه على الوزارات على مدى الأشهر القليلة القادمة".

وبعدها، نشر الرزاز تغريدة أخرى، مرفق بها صورة لخبر بصحيفة "عمون" الأردنية نقلت فيه توضيحا من وزارة التنمية الاجتماعية حول صورة الأضحية. وقالت الوزارة إن "الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أضحية في إحدى مركبات الوزارة تعود لمركز أحداث في إربد أثناء شراء أضحية للمتواجدين بالمركز ويأتي ضمن نشاطات الوزارة التي تقوم بها خلال عيد الأضحى".

وعلق الرزاز قائلا: "أخي صلاح أجت سليمة كما ترى أدناه وإن بعض الظن إثم. ولكن ضبط استخدام سيارات الحكومية فقط لمهام رسمية لا زال من أولوياتنا".

ولم يتوقف الرزاز للنقاش مع حساب "أخبرهم يا صلاح" فقط. بل رد على تعليق من حساب آخر باسم "محمد شبول" أعرب فيه عن رفضه لنظام التتبع حتى لا تهتز الثقة بالموظف الحكومي. وقال الرزاز: "أخي محمد، نظام التتبع للمركبات متبع في دول العالم، والهدف ليس التشكيك في السائق، وإنما كفاءة استخدام وسائل النقل من حيث المسافات ودمج أكثر من مهمة في رحلة واحدة".