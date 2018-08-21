دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بدور رجال الأمن السعوديين في موسم الحج العام الجاري، متحدثا عما اعتبره "هدية" من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما سمعه من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بشأن المشاعر المقدسة.

التفاصيل كشفتها وكالة الأنباء السعودية، الإثنين، حيث قال الفيصل إن "رجل الأمن السعودي في هذا العام تميز كما تميز في الأعوام السابقة بأن ينقل الخدمة العسكرية الأمنية إلى مستوى جديد من ثقافة الخدمة وثقافة المساعدة وثقافة الحفاظ على الأمن، وأن يساعد في كل المجالات وأن يتعاون مع جميع الإدارات الحكومية وغير الحكومية التي في الميدان".

ويحتفل المسلمون في بقاع العالم، الثلاثاء، بعيد الأضحى فيما يؤدي الحجاج المناسك في المملكة العربية السعودية، إذ وقفوا على جبل عرفات "الركن الأعظم"، الإثنين، ثم يواصلون بقية المشاعر برمي الجمرات، وفقا للشريعة الإسلامية.

وتحدث الفيصل عن الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووصفها بـ"الهدية الكبيرة" التي قدمها خادم الحرمين الشريفين لأبناء المملكة وإلى الحجاج والمسلمين في جميع أنحاء العالم، التي ستقوم بدراسة ومراقبة وتنفيذ ومتابعة كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واستكمل حديثه، قائلا: "حسب ما سمعته شخصيًا من سمو ولي العهد في أول اجتماع لأعضاء الهيئة، فإنه يطمئن جدًا، ويبشر بأن مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مقبلة على خير كبير إن شاء الله".

وأضاف الفيصل أن "هناك إصرارا من سمو ولي العهد على العمل لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتكون من أرقى وأذكى مدن ومناطق العالم"، مشيرا إلى أن "هناك دراسات رفعت من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى الهيئة الملكية لتطوير مكة والمشاعر المقدسة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.