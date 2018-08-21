الملك سلمان: خدمة الحجاج واجب على العسكريين السعوديين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، السعوديين والحجاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في اجتماع حضره أمراء ومسؤولون سعوديون وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجي، في الديوان الملكي بقصر منى.

وقال العاهل السعودي إن "الله شرف البلاد المباركة بخدمة الحجاج والزوار، وتوفير أسباب نسكهم بطمأنينة ويسر"، وأضاف أن الحجاج "يشهدون ويلمسون الجهود التي تبذلها السعودية في خدمتهم والسهر على راحتهم"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

واعتبر الملك سلمان أن وظيفة خدمة الحجاج هي "واجب" على العسكريين السعوديين وبمثابة "فخر" للبلاد، مضيفا أن "التضحيات الكبيرة التي يقدمها منسوبو القطاعات العسكرية دفاعاً عن حياض الوطن وحماية مقدساته ومقدراته هي محل فخر واعتزاز آخر للسعودية".

واختتم العاهل السعودي الخطاب، بـ"الدعاء لشهداء الوطن ولإدامة الأمن والأمان" على السعودية، قائلاً: "نحن وفي هذا اليوم المبارك نتذكر شهداءنا وأبطالنا الذين بذلوا أرواحهم في سبيل دينهم وحماية وطنهم"، مضيفاً: "نسأل الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".