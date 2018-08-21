سلطان بن سحيم يشكر السعودية ويكشف عن أمنيته في عيد الأضحى العام المقبل

شاهد.. موقف السعودية من حجاج قطر وإيران في موسم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المعارض القطري، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، صباح الثلاثاء، عن أمنيته التي يريد تحقيقها في عيد الأضحى العام المقبل، مواصلا الهجوم على النظام القطري الحاكم.

ويحتفل المسلمون، الثلاثاء، بعيد الأضحى فيما يواصل الحجاج أداء مناسكهم في المملكة العربية السعودية.

وكتب الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، في حسابه على موقع "تويتر": "يحل عيد أضحى آخر، وبلادنا مختطفة من نظام ارتضى أن يكون مرتهناً لنزواته ومغامراته".

وأضاف: "ندعو الله أن يحل العيد القادم وقد تخلصنا من النظام وزمرته.. كل عام وشعبنا الصابر بألف خير".

وكان الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني قد شكر السعودية، مساء الإثنين، فيما يتعلق بخدمتها للحجاج القطريين، موضحا: "أثبت شعبنا الأبي أنه لا نظام الحمدين ولا غيره يمنعه عن مبتغاه، حج القطريين رغماً عن أنف من منعهم.. شكراً بحجم السماء لكل سعودي رحب واستقبل وسهل حج أهلنا في قطر".