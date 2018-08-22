دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال النائب الكويتي، وليد الطبطبائي، الأربعاء، إن سبب عدم أدائه لمناسك الحج هذا الهام لا علاقة للسلطات السعودية فيه، بل يعود لخضوعه لتحقيق بقضية "دخول المجلس".

جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي أعاد فيها نشر تغريدة "سيدتي الخليجية" والتي جاء فيها: "النائب وليد الطبطبائي: عدم سفري للحج لا علاقة للسلطات السعودية به ولكن لصدور حكم سجن ضدي في الكويت بسبب ما يُعرف قضية دخول المجلس، ونظرًا لوجود اتفاقيات تنفيذ الأحكام بين الدول العربية فعليه يتعذر علي السفر إلى هناك حاليًا".

وفي تغريدة منفصلة قال الطبطبائي: "السعودية بكل مؤسساتها وطاقاتها تدير موسم الحج بكفاءة عظيمة تشكر عليها وبنفس انساني رائع، ولذلك لامجال للحديث عن تدويل الحرمين وهي الدعوة التي اطلقها نظام الملالي في ايران وذلك لضرب الاسلام من الداخل اتماما لدور المشروع الايراني العفن في المنطقة".