أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في تسجيل صوتي منسوب له، حث أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" أنصاره في الدول العربية والغربية على القتال وشن هجمات بكل الطرق الممكنة، بينما لم يتسن لـCNN التحقق بشكل مستقل من أنه صوت البغدادي في التسجيل، الذي نشره موقع "مؤسسة الفرقان" التابع لداعش بعنوان "وبشر الصابرين".

وبدأ البغدادي حديثه، في التسجيل الذي بلعت مدته 55 دقيقة، بتهنئة المسلمين بعيد الأضحى، كما تطرق في حديثه إلى الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون، والعقوبات الأمريكية على روسيا وإيران، واتفاق كوريا الشمالية مع أمريكا، والعمليات الإرهابية في السلط والفحيص الأردنيتين، مما يشير إلى أن التسجيل الصوتي حديث.

وأقر البغدادي، في أول تسجيل منسوب له منذ حوالي عام، بالخسائر التي تعرض لها تنظيم "داعش" خاصة فقدان السيطرة على مدن وقرى بالعراق وسوريا، لكنه اعتبر أن ذلك "اختبار من الله". وقال إن "ميزان النصر أو الهزيمة عند المجاهدين ليس مرهونا بمدينة أو بلدة سُلبت، وليس مرهونا بما يملكه المخلوقون من تفوق جوي أو صواريخ عابرة أو قنابل ذكية... بل بما يملكه العبد من يقين بوعد ربه وثبات على توحيده وإيمانه وإرادته الحقة في قتال أعداء الدين".

كما تحدث الصوت المنسوب في التسجيل للبغدادي عن إدلب، قائلا إن النظام السوري وروسيا يستعدان لاقتحامها بمساعدة من وصفهم بـ"الخونة". وقال البغدادي إن الولايات المتحدة تتبع "سياسة العصابات" وإن علامات "الانكسار والتدني" ظهرت عليها، معتبر أن "الفضل في كسر هيبتها يرجع إلى المجاهدين" من تنظيم داعش.