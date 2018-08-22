الملك سلمان: سنواصل محاربة الإرهاب.. وحريصون على لم الشمل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد العاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية ستواصل جهودها في محاربة الإرهاب، مشددا في الوقت نفسه على أهمية "لم الشمل الإسلامي" وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال الملك سلمان، في حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الذين أدوا الحج، إن "الله شرف المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية أمور قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم". ولقد أعطته كل العناية والاهتمام، منذ أن أسس أركانها الملك عبدالعزيز ومن بعده ملوك هذه البلاد".

وأضاف: "سنواصل ذلك لإيماننا العميق بأن خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، والقيام على شؤونهم وتيسير أدائهم لمناسكهم واجب علينا وشرف عظيم لنا نفخر ونعتز به".

وأشار الملك سلمان إلى مكانة المملكة العربية السعودية ودورها الإقليمي والدولي، مؤكدا على "موقفها الثابت في محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بكافة أشكاله وصوره والتمسك برسالة الإسلام السمحة والحرص على لم الشمل الإسلامي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع".