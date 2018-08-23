دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، الحوثيين والحرس الثوري الإيراني بـ"مواصلة تهديد الملاحة الدولية والتجارة العالمية"، الخميس، معلنا عن "إحباط عمل إرهابي بزورق مفخخ تم تسييره من شواطئ الحديدة عشوائيا"، حسبما أفادت قناة الإخبارية السعودية.

وفي بيانها، قالت قيادة التحالف: "اتخذنا التدابير اللازمة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "حماية مضيق باب المندب مسؤولية دولية"، فيما أذاعت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو بشأن الواقعة.

وفي أغسطس/ آب الجاري، أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن بلاده قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن القرار يأتي بعد أن "أكّدت قوات التحالف المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن، أنها اتّخذت التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة سفن دول التحالف عبرالمضيق وجنوب البحرالأحمر، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وبما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وكانت السعودية قد أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، في أعقاب "المحاولات الإرهابية الفاشلة التي قامت بها المليشيات الحوثية التابعة لإيران ضد ناقلتي نفط سعوديتين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.