الجبير: نرفض محاولة قطر تسييس الحج.. ونرحب بكل مسلم من أي مكان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن النجاح الكبير الذي حققه موسم الحج للعام الجاري، أسقط محاولات التيسييس الصغيرة "سقوطا مريعا" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أمام النجاح العظيم لموسم الحج سقطت محاولات التسييس الصغيرة والمرتبكة سقوطا مريعا، أسطوانة العار والتسييس بدأت إيرانية وانضمت قطر إليها لتفشل فشلها الذريع، كل التقدير لخادم الحرمين الشريفين والدولة السعودية على النجاح الكبير الذي تحقق بالإرادة والتنظيم".

وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد كتب في تغريدة على صفحته بتويتر، قائلا: "للحج رجال وللإسلام حامي، حفظ الله خادم الحرمين و حفظ الله الشعب السعودي و الغالية السعودية".

من جهته قال الشيخ القطري المعارض، سلطان بن سحيم في تغريدة: "نهنئ الشعب السعودي الكريم ومليكه وولي عهده على هذا النجاح المتجدد لموسم الحج.. من لها سوى السعوديين يخدمون ويتشرفون بالحج وزوار بيت الله.. طوبى لكم سعيكم وعلى نياتكم ترزقون.."

وفي تغريدة منفصلة قال بن سحيم: "أما أنت أيها الجندي السعودي.. فقد أذهلت العالم بتفانيك.. وعكست صورة وطنك بإخلاصك.. لله دركم على ما فعلتم لدينكم وبلادكم.."