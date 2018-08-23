خالد الفيصل: قطر منعت حجاجها من الحضور.. وهذا ما قاله خادم الحرمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "مثل هذه الأخبار لا تؤثر علينا، والمملكة أعلنت ولأكثر من مرة استعدادها لاستقبال الحجاج من أي دولة في العالم".. بهذه الكلمات جاء تعليق الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على ما تحدثت به بعض الوسائل الإعلامية عن منع المملكة للحجاج القطريين.

وقال أمير مكة، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس: "إن مثل هذه الأخبار لا تؤثر علينا ، والمملكة أعلنت ولأكثر من مرة استعدادها لاستقبال الحجاج من أي دولة في العالم، والشقيقة قطر كانت مدعوة للسماح لمواطنيها بالحضور إلى هذا الحج، حتى إن خادم الحرمين الشريفين ساهم وقال: إذا سمحت قطر يمكن إرسال طائرات للحجاج لهذا الغرض".

وأضاف: "لكن للأسف الشديد دولة قطر منعت حجاجها من الحضور، ورحبنا بمن استطاع الوصول إلى المملكة العربية السعودية أجمل ترحيب، وهم الآن معنا في حج هذا العام".

يتزامن مع ذلك مع قول يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، إن "التصيد والتربص نهج من لا يخشون الله"، وذلك في رد على الهجوم اللاذع الذي بتعرض له على خلفية تغريدة عن موسم الحج.

وأثارت تغريدة رجل الدين القطري المصري عن الحج، موجة من الجدل على "تويتر"، وصلت إلى حد اتهامه بـ"إسقاط الركن الخامس" من أركان الإسلام، ومن بين أبرز الذين انتقدوا التغريدة كان سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، الذي علق قائلا إن "فتوى #القرضاوي_ليس_لله_حاجة_بالحج ليست غريبة على من يعرف تاريخ هذا المرتزق. سبق وأن كتبت عنه وعاتبني أحد الأعزاء واليوم هو من نبهني على هذه الفتوى وهو يتحسب عليه. من قرأ تغريدتي حينها لن يستغرب فتواه وصده للناس عن بيت الله وشعائره لإرضاء #قذافي_الخليج".