واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— اختارت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون"، الأربعاء، الجنرال كينيث ماكنزي، لمنصب قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي والذي سيتولى مهمة الإشراف على القوات الأمريكية في العراق وسوريا واليمن بالإضافة إلى أفغانستان.

ماكنزي يشغل في الوقت الراهن منصب رئيس الأركان المشتركة في البنتاغون، وتعيينه في هذا المنصب يحتاج لموافقة الكونغرس قبل أن يصبح خلفا للجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الحالي.

ماكنزي انضم لقوات البحرية الأمريكية أو ما يُعرف بـ"المارينز" في العام 1979 وخدم عددا من الجولات في كل من العمليات الأمريكية في العراق وأفغانستان، قبل أن يتولى في العام 2010 رئيس تخطيط السياسات والاستراتيجية في القيادة المركزية، وتولى في العام 2014 رئيس قوات المارينز في القيادة المركزية.