القرضاوي عن "تغريدة الحج": التصيد والتربص نهج من لا يخشون الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، إن "التصيد والتربص نهج من لا يخشون الله" وذلك في رد على الهجوم اللاذع الذي بتعرض له على خلفية تغريدة عن موسم الحج.

جاء ذلك في تغريدة للقرضاوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "نزع الكلمات من سياقها عمل المفلسين، كما أن التصيد والتربص والكذب نهج الذين لا يخشون الله والدار الآخرة (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ)"

وأثارت تغريدة رجل الدين القطري المصري عن الحج، موجة من الجدل على "تويتر"، وصلت إلى حد اتهامه بـ"إسقاط الركن الخامس" من أركان الإسلام، ومن بين أبرز الذين انتقدوا التغريدة كان سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، الذي علق قائلا إن "فتوى #القرضاوي_ليس_لله_حاجة_بالحج ليست غريبة على من يعرف تاريخ هذا المرتزق. سبق وأن كتبت عنه وعاتبني أحد الأعزاء واليوم هو من نبهني على هذه الفتوى وهو يتحسب عليه. من قرأ تغريدتي حينها لن يستغرب فتواه وصده للناس عن بيت الله وشعائره لإرضاء #قذافي_الخليج".