سوريا ترد على بيان واشنطن ولندن وباريس بذكرى هجوم السارين بالغوطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقدت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، البيان الذي أصدرته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإدانة نظام بشار الأسد في الذكرى الخامسة لهجوم غاز السارين الذي استهدف الغوطة، مؤكدة على أن الدول الثلاث سترد بالشكل المناسب على أي استخدام آخر للأسلحة الكيماوية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان مصدر لم تسمه في وزارة الخارجية، حيث قال: "إن الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة تلجأ مرة أخرى إلى شن حملة تهديدات ونفاق وتضليل معروفة الأهداف ضد الجمهورية العربية السورية وذلك في إطار استمرار دعمها المعلن للمجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك بشكل أساسي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له".

وتابع قائلا: "هذه الحملة الجديدة من التهديدات العدوانية التي تضمنها بيان أصدرته الدول الثلاث هذا اليوم تأتي إثر الإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه والقوات الرديفة في جميع أنحاء سورية والتي أظهرت بشكل لا لبس فيه هزيمة حلفاء الدول الغربية من الإرهابيين أمام إرادة شعب سورية الذي التف حول قيادته وجيشه في جهد بطولي لاستعادة وحدة أرض سورية وتأكيد وقوفه ضد الإرهاب".

وأردف المصدر بالقول: "سورية أكدت مرارا وتكرارا أنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا لا أخلاقيا وأنها تدين استخدامها في أي مكان وتحت أي ظرف كان وضد أي كان وتكرر سورية أنها لا تمتلك أي أسلحة كيميائية وذلك في إطار تنفيذها لالتزاماتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أعلمت الجهات الدولية بأن سورية قد نفذت التزاماتها في هذا المجال".