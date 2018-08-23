زاخاروفا تكشف عن لقاء مرتقب بين لافروف والجبير

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، عن لقاء مرتقب بين وزير خارجية البلاد سيرغي لافروف، ونظيره السعودي عادل الجبير، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، الخميس.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن اللقاء المرتقب بين لافروف والجبير سيكون يوم 29 أغسطس/ آب الجاري في موسكو، لإجراء مباحثات حول الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب تصريحات زاخاروفا.

وفي مؤتمر الصحفي الأسبوعي، أوضحت زاخاروفا أن "الجبير سيقوم بزيارة عمل إلى موسكو"، مضيفة: "سيكون هناك تبادل شامل لوجهات النظر حول تطور الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على ضرورة حل الصراعات المستمرة في هذه المنطقة المهمة استراتيجيا بالنسبة للعالم، من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية ومن خلال الحوار القائم على الاحترام المتبادل، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح واهتمامات جميع الأطراف المعنية".

وأضافت زاخاروفا بأن "جدول المحادثات المحدد يتناول، على وجه الخصوص، الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا ومنطقة الخليج الفارسي والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن "الطرفين يبحثان بالتفصيل الجوانب الفعلية للتطوير المتزايد للعلاقات الروسية السعودية متعددة الأوجه، بالإضافة إلى القضايا التجارية".