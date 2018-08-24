دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين تصريحات أدلت بها الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، ومدحها لحسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني.

وقالت التميمي في مقابلة على قناة الجديد اللبنانية: "لسماحة الشيخ حسن نصرالله بحكيله شكرا كثير وكل عام وهو بخير.. طبعا الحكي كبير كثير، رفعلنا معنواياتنا مش بس كعهد رفع معنويات كثير من الناس انه أنا بمثل شعب وقضية ولا أمثل نفسي، وهذا كان دعم لكل الشعب الفلسطيني مش بس الي، وبوجهله تحية كبيرة وبشكره على دعمنا وبحكيله ان نحنا دائما بنقوى فيكم وكلنا معاه وكلنا بنثق فيه".

وعلق سلطان النعيمي، على صفحته بتويتر، قائلا: "عهد التميمي تشكر حسن نصر الله والنظام الايراني يسارع في نشر مقطع الفيديو عن طريق وكالة أنباء فارس.. عهد التميمي باتت من منظور النظام الايراني ضمن ما يطلق عليه محور المقاومة".

وعلق قاسم الأحواز قائلا: "شاهد عهد التميمي تشكر العميل الايراني قاتل الأطفال ومُدمر الديار ومُرمل النساء ومُيتم الأطفال حسن نصرالله وتوجه له رسالة.. لو كنتي موجهة رسالة لـ اسرائيل على حسن معاملتها لك كان افضل".