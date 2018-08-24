الكونغرس الأمريكي يكرّم الرئيس المصري الأسبق أنور السادات

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— مرر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون يقضي بتكريم الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات لدوره وجهوده لتحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

التكريم يمنح الرئيس المصري الراحل ميدالية الكونغرس الذهبية "اعترافا بإنجازاته التاريخية ومساهماته الشجاعة لإحلال السلام بالشرق الأوسط" وفقا للبيان الذي أصده الكونغرس.

وكان الكونجرس الأمريكي قد استضاف في شهر سبتمبر/ ايلول من العام الماضي، حفلا لحشد تأييد أعضائه لمشروع قانون لمنح ميدالية الكونجرس الذهبية لاسم الرئيس الراحل السادات خلال العام الجاري، الذي يتزامن مع مرور 100 عام على ميلاد السادات، و40 عاما على توقيع معاهدة السلام، وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.