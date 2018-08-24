البرادعي ينشر فيديو لنجيب محفوظ عن "الديمقراطية": ليتنا نتعظ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "ليتنا نتعظ".. كلمتان علَّق بهما الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، على فيديو للأديب المصري الراحل، نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1988.

وفي الفيديو يتحدث محفوظ عن "الديمقراطية"، قائلا: "اختفاء الديمقراطية سبب جميع الكوارث"، و"الديمقراطية ميزتها حتى لما تغلط بتصلح نفسها"، معتبرا أنه "عملنا في روحنا حاجات توضب أحسن توضيب لهزيمة محترمة"، في إشارة لخسارة مصر أمام إسرائيل حرب يونيو/ حزيران عام 1967.

وكان حديث محفوظ في الفيديو الذي نشره البرادعي عبر حسابه على موقع "تويتر" مع الإعلامي المصري الراحل طارق حبيب كما يظهر على النحو التالي: