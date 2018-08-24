العبادي يشيد بـ"أبطال" الحشد الشعبي: وقفنا بوجه من أراد تشويه صورته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بدور "الحشد الشعبي" في بلاده، الجمعة، قائلا: "وقفنا بوجه كل من أراد تشويه صورته"، حسبما جاء في حساب مكتبه الإعلامي على موقع "تويتر".

جاء ذلك خلال زيارة العبادي إلى هيئة الحشد الشعبي الشيعية واجتماعه بمسؤولي الألوية والمديريات في الهيئة، مقدما لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى.

وشدد العبادي على "أهمية عدم تسييس الحشد الشعبي"، معتبرا أن "قصص التضحية التي قدمها أبطال الحشد والقوات الأمنية يجب أن تدوّن".

وقال العبادي: "إننا في كل المؤتمرات الدولية وفي كل مكان نقول إن الحشد مؤسسة تتبع الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، ووقفنا بوجه كل من أراد تشويه صورته"، حسب تعبيره.

وقال العبادي: "إننا في كل المؤتمرات الدولية وفي كل مكان نقول إن الحشد مؤسسة تتبع الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، ووقفنا بوجه كل من أراد تشويه صورته"، حسب تعبيره.

وأضاف: "إن إخراج الحشد من المدن لا يجب أن يخضع لضغط سياسي، فعصابات داعش طردناها وهزمناها، ولكن لديهم خلايا وفكر أيديلوجي يجب أن نستمر بمحاربته، أما إخلاء الساحة بشكل مفاجىء، فإنه سيعطي فرصة للجماعات الإرهابية للاعتداء على المواطنين"، متابعا بقوله: "الدستور والقوانين تمنع الخلط بين العمل الأمني والعسكري والاستخباري مع السياسي".