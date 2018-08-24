وفاة الفنان الأردني ياسر المصري في حادث سير

عمان، الأردن (CNN)-- توفي الفنان الأردني، ياسر المصري، الخميس، إثر حادث سير في مدينة الزرقاء.

وفي حديثه لـCNN بالعربية، نعى نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، الفنان الراحل ياسر المصري، قائلا إنه توفي وهو في طريقه إلى مستشفى الزيتونة بمدينة الزرقاء، إثر حادث سير مروع. كما نعت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية "الفنان الكبير"، حسبما جاء في صفحتها على موقع "فيسبوك".

تنعى مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الفنان الكبير #ياسر_المصري الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اثر حادث سير مؤسف Posted by ‎مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية‎ on Thursday, August 23, 2018

وياسر المصري ولد في الكويت، عام 1970، واشتهر بدور الفارس والشاعر نمر بن عدوان، وحصل على درجة بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى.

وكان يعمل مدربا للفرقة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة الأردنية، ممثلة المملكة بمعظم المهرجانات العربية والدولية حتى عام 2007، كما شارك في العديد من المسلسات الأردنية والعربية التاريخية والبدوية.

ولعب دور الرئيس المصري الراحل، جمال عبدالناصر، وذلك في مسلسل "الجماعة 2"، لمؤلفه المصري وحيد حامد.