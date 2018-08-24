متحدث نتنياهو يهاجم عهد التميمي بسبب حسن نصرالله: "اللي استحوا ماتوا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، هجوما على الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، الجمعة، بسبب الفيديو المتداول لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ تمدح فيه حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني.

وكتب جندلمان في حسابه على موقع "تويتر" تعليقا على الفيديو المتداول: "ها هي عهد التميمي بطلة المقاومة الفلسطينية المزعومة تبايع وتدعم زعيم حزب الله الإرهابي، الذي يقتلكم ويدمر دولكم في خدمة النظام الإيراني عدوكم. حقا اللي استحوا ماتوا".

وفي الفيديو المتداول، قالت التميمي في مقابلة على قناة الجديد اللبنانية: "لسماحة الشيخ حسن نصرالله بحكيله شكرا كثير وكل عام وهو بخير.. طبعا الحكي كبير كثير، رفعلنا معنواياتنا مش بس كعهد رفع معنويات كثير من الناس انه أنا بمثل شعب وقضية ولا أمثل نفسي، وهذا كان دعم لكل الشعب الفلسطيني مش بس الي، وبوجهله تحية كبيرة وبشكره على دعمنا وبحكيله ان نحنا دائما بنقوى فيكم وكلنا معاه وكلنا بنثق فيه"، حسب تعبيرها.