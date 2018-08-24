هل يزور بوتين السعودية؟.. بوغدانوف يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الجمعة، إن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى السعودية غير مستبعدة، معلنا أن العمل جار مع الرياض حول هذا الموضوع، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، الجمعة.

وأجاب بوغدانوف على سؤال للصحفيين عن إمكانية زيارة بوتين للسعودية، بقوله: "هذا من صلاحيات إدارة الرئيس، لكن أعتقد أن هذه الزيارة واردة بالمنطق. لدى الرئيس دعوة من الملك سلمان".

يشار إلى أن بوغدانوف كان قد التقى مع سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا، رائد بن خالد قرملي، في موسكو، وبحسب بيان الخارجية الروسية: "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الحالية، مع التركيز على الوضع الراهن في سوريا واليمن ومنطقة الخليج"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بزيارة رسمية إلى روسيا ودعا بوتين إلى زيارة بلاده، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية على موقعها الإلكتروني.